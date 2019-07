Helikon Opera laulis Saaremaa valssi eesti keeles

“Mister Georg Otsa” Saaremaal toimunud etendused ei jää ainsateks. 24. ja 25. septembril toimuvad esietendused Moskvas, ning plaanis on pikem turnee ooperiteatrites üle Venemaa.

2020. aasta Saaremaa ooperipäevade külaliseks on aga Horvaatia ooperielu keskpunkt Horvaatia Rahvusteater Zagrebis, kes toob külalisetendustena kaasa ooperimuusika kuldse klassika. Rossini “La Donna Del Lago”, Mozarti “Võluflöödi”, Donizetti “Lucia di Lammermoori” ja Puccini “Madam Butterfly”. Need on lavastused, mis sündinud või alles sündimas Horvaatia Rahvusteatri koostöös maailma mainekate festivalide ja ooperimajadega nagu Fondazione Arena di Verona või Opéra de Lausanne.