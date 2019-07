Improlaager õpetab avama uksi ja leidma lahendusi

Läinud pühapäevast Võhma külamajas toimuvas laagris on ligemale nelikümmend õpilast, enamus mandrilt. Noori muusikuid juhendavad Eesti, USA ja Leedu tippmuusikud.

Maria Faust nentis, et juubelilaagri puhul tahtis ta laagrisse tuua suuremaid nimesid. "On maailmanimi leedukas Liudas Mockunas, kes igapäevaselt õpetamisega ei tegele ja brasiillanna Marcella Lucatelli, kelle žanriks on eksperimentaalne häälekasutus. Tema on tehniliselt väga tugev ja tuntud oma lavalise emotsionaalsuse ja temperamendi poolest. Tema kohta võiks isegi öelda performance-artist," rääkis Faust ja lisas, et ameeriklane Ned Ferm on juba n-ö vana olija, laagris varem mitu korda käinud. Eestist on juhendajateks Themuri Sulamanidze, Kirke Karja ja Raimond Mägi. Tegevusjuhendajana on ametis Merily Porovart.

Fausti sõnul ei ole ta lastes rahvusvaheliste staaride suhtes aukartust või krampi küll täheldanud. "Pigem tuleb neile meelde tuletada, et selliste muusikute saamine keset suve, keset puhkuseplaane pole mitte lihtne," sõnas ta. "Ja jumal tänatud, et aukartust ei ole. Kui oleks, siis ei tekiks sünergiat. Inimene läheb lukku, kui ta liiga palju mõtlema hakkab. Õnneks võtavad lapsed inimesi võrdsetena. Hierarhiaid õpitakse elus palju hiljem," nentis ta ja lisas, vahetu suhtlus on muusika orgaaniline osa.

Talendid hakkavad kogemustega inimestele paratamatult silma-kõrva, aga Fausti sõnul pole see kõnealuses laagris eesmärgiks. "Eks kõikidele antakse ju natuke erimoodi ja kõik inimesed ei ole päris samaaegselt õide puhkemas," lausus ta, märkides, et improlaager ei ole selleks, et kõikidest seal osalejatest saaksid professionaalsed muusikud, vaid et neist kasvaks inimesed, kes näeks suuremat pilti.

"Neist peaks tulema inimesed, kes oskavad ära kasutada teatud tööriistu. Kui ühtmoodi ei saa, siis tuleb improviseerida. Ei saa uksest, proovid aknast, ei saa ka aknast, siis proovid läbi seina. Improviseerimine peaks lapsele või noorele õpetama, et sul on alati mingi võimalus jõuda oma eesmärgini. Improvisatsioon on selleks maailma kõige parem vahend. Ta arendab fantaasiat ja muid kommunikatsioonitööriistu," rääkis Faust.

Juubelitähiseni jõudnud laagri tuleviku kohta ütles Faust, et sel aastal tema ise enam juhendamisega ei tegele. "Õpetaja peab teadma, millal eemalduda ja uut verd sisse lasta. Tuleb ruumi teha teistele. Kuid organiseerimine mul tükki küljest ära ei võta ja sellele aitan edaspidi kindlasti kaasa," kinnitas ta.