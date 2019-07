Salme vallateater toob lavale lätlase meretüki

Lugu hargneb ühes väikeses pansionaadis, tekstist käivad läbi nii Eesti kui Läti kohanimed, kuid atmosfäär ise on üsna eestlaslik. "Lätlasi, nii nagu eestlasigi, peetakse üldiselt tuimaks ja kinniseks rahvaks. Tükist peaks välja tulema see, kuidas meri neid muudab," lausus Sillavee. "Lugu on sellest, kuidas inimesed, kes kuidagi haavata on saanud, ei julge enam õnnelikud olla, kuidas nad käeulatuses olevat õnne ei julge ära tunda. Ja nad peavad ületama erinevaid takistusi, et aru saada, et on olemas inimesi, kes neid armastavad."