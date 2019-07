Automüük ei taha enam päris endise hooga edeneda

Veel aasta varem oli esimese poolaasta müügitulemuseks maakonnas 404 uut sõiduautot ning aasta enne seda 423.

Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialist Aime Parve tõi Saarte Hääle palvel koostatud statistikas välja, et sel aastal on saarlased soetanud 194 uhiuut ehk 2019. väljalaskeaastaga autot. Eelmisel aastal oli tutikaid ehk 2018. väljalaskeaastaga autosid poole aastaga registrisse kantud 206.

Euroopas turg jahtub

Automüüjad samas ütlema ei tõtta, et asjad millegi poolest kehvasti oleks. Pigem on nad müükidega rahul. Kuressaare Autoteenindus AS-i müügikonsultant Kristian Teern kinnitas, et automüük läks esimesel poolaastal hästi ja liikumist on ka hetkel. "Populaarseim mark meie juures on Kia ja kohe kannul on ka Peugeot," märkis Teern.

Samas möönis müügikonsultant, et Euroopas on autoturg jahtumas. Tellimuste hulgad aga on õnneks ikkagi suured ning mõnede mudelite tarneaeg on pikenenud. "See mõjutab hetkel kõige rohkem meie majas Opeli märgiga masinaid," täpsustas Kristian Teern.

Mis puutub teise poolaastasse, siis see tuleb Teerni hinnangul ilmselt veidi vaiksem, aga samas on sinnagi juba omajagu kliendiautosid tellitud. Lähiajal pannakse need ka tehastest Saaremaa poole teele.

Škodade, aga ka Renault´de ja Daciate müügiga tegeleva Warma Auto OÜ müügijuhi Aivar Johansoni sõnul on müük olnud neilgi kindlasti parem kui eelmisel aastal. Loovutanud on nad tänavu üle 50 sõiduki. "Nähtavasti jahedad ilmad kutsuvad inimesi pigem salongi kui randa," arvas Johanson.

Müügiks lähevad tema kogemusel kõik sõidukid võrdselt, eelistatumad on saarlaste hulgas aga kindlasti linnamaasturid. "Järgmisel poolaastal loodame jääda samale tasemele, turule on tulemas paljud uued mudelid ja kindlasti ootame CNG tankla avamist," avaldas ta. Škodal on nimelt tema sõnul pakkuda lai valik CNG sõidukeid, mille keskmine kütusekulu sajale kilomeetrile on 3,5 eurot.

Eelistavad Škodasid

Mis puutub saarlaste margieelistustesse, siis mõnevõrra on lemmikud omavahel kohti küll vahetanud, kuid erilisi muutusi siiski toimunud ei ole.

Esmaselt registreeritud sõiduautode seas on saarlaste eelistatuim automark Škoda, mida on esimesel poolaastal registrisse kantud 42, neist 31 on seejuures väljalaskeaastaga 2019.

Enim on saarlased soetanud esimese kuue kuu jooksul ka Toyotasid – 39 (30 neist väljalaskeaastaga 2019) ning Volkswageneid – 37 (väljalaskeaastaga 2019 – 12). Esiviisikus neljandat kohta jagamas on BMW ja Kia, kumbagi on tänavu registreeritud võrdselt 29. Seejuures BMW-dest vaid üks on olnud väljalaskeaastaga 2019, samal ajal kui Kiadest on uhiuued 28. Viiendal kohal Saaremaal elavate inimeste eelistustes on aga Volvod, mida tänavu on registrisse kantud 26 (vaid üks neist väljalaskeaastaga 2019). Ka Forde on sel aastal registreeritud üle 20, täpsemalt 24. Väljalaskeaastaga 2019 on neist neli.