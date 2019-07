Johani spaa soovib kaitset linna sajuvete eest

Spaahotelli haldava Johan GTJ AS juhatuse liige Johan Lõuk ütles Saarte Häälele, et trass on kavas sulgeda esimesel võimalusel. Viimaseks piisaks ettevõtte kannatuste karikasse oli 22. juuli õhtupoolikul sadanud paduvihm, mis ümberkaudsed sademeveetrassid täitis ja lõpuks Johani spaa õuel sademeveekaevust üles purskas.

Kõige kriitilisemal hetkel ulatus veetase hoone põrandapinnast 80 cm kõrgemale ja ähvardas purustada pakettaknad. "Ime, et need vastu pidasid. Muidu oleks küll päris karauul olnud," lausus Lõuk. "Praegu on tegu kindlustusjuhtumiga, aga kes meid kindlustab, kui see igapäevaseks muutub?" lisas ta.

Lõugu arvates oleks lahendus kesklinnast sademevett ära juhtivate magistraaltorude asendamine suurematega. "Aga eks see on valikute küsimus. See, et kesklinna uuendatakse, on küll väga tore, aga enne võiks siiski sellised asjad ikka paigas olla," sõnas ta.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles Saarte Häälele, et Johani spaa küsimust lahendatakse koostöös Kuressaare Veevärgiga. Ta selgitas, et praegu jookseb kõnealusest kandist läbi sisuliselt kaks paralleeltrassi.

Üks läheb läbi spaahotelli hoovi, läbib erinevaid erakinnistuid, kus on ka restkaevud ja jõuab läbi Koerapargi välja Pika ja Tiigi tänava risti ning sealt liigub edasi Tolli tänavale. Teine liigub mööda Kauba tänavat Kesk tänavale ja Pika tänava kaudu alla samuti Tiigi ja Pika tänava risti, kus ühineb eelkirjeldatud trassiga.

"Hetkel on nii, et kui selles Kesk tänava kaudu minevas trassis on liiga palju vett, siis tekib ülevool ja vesi liigub lisaks Johan Spa hoovist läbi minevasse trassi. Kui nüüd see Johan Spa trassi ots kinni panna, siis suure vee korral võib tulla mure kuskil mujal, kuid ei pruugi. Samas võib seesama trass sama targalt ka altpoolt täis saada ja vesi tungib ikka nende hoovi, kuid võib juhtuda, et mitte nii suures mahus," rääkis Tuisk.