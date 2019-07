Abruka ilvese kinnipüüdmine on paras pähkel

“Paraku ei saa me ilvese kinnipüüdmiseks anda konkreetset ajalist lubadust,” tunnistas Talvi. See võib tema sõnul võtta mõne nädala või ka mõne kuu. Seda põhjusel, et inimpelglikul ilvesel on praegu looduses piisavalt süüa. “Ja püünisesse seatud sööt või peibutus teda ei ahvatle,” selgitas looduskaitse peaspetsialist.