JUHTKIRI: Igavene esimese ö õigus

Saare keel eristub teistest eesti murretest veel mitmete muudegi eritunnuste poolest, millest tavainimene eristab ehk ennekõike omapärast laulvat kõnepruuki. See on kunagi siinsesse keelde juurdunud ja tänaseni säilinud germaani-skandinaavia mõju, mis kinnitab Saaremaa ja saarlaste tihedat sidet Läänemere kultuuriruumiga. Seega säilitades oma põlist kõnepruuki, hoiame alles üht olulist osa omaenda üleskirjutamata ajaloost. See on ajalugu, mida ei häbeneta, vaid mille üle uhkust tuntakse.