Kõljala külade piirkonnale eriauhind

Mullu Saaremaa aasta külaks valitud Kõljala külade piirkond saab tasuta aastaks külamaja postkasti nii nädalalehe Maaleht kui ka ajakirja Maakodu.

"Plaanime külamajas avada infopunkti, kus külainimesed saaksid ajalehti ja ajakirju lugeda ning arvutit kasutada. Tõsi, arvutit meil veel ei ole, aga ehk leiame sponsoreid, kes meid selle soetamisel toetavad," mainis külaliikumise üks eestvedajaist Veeve Kaasik.

Aasta külaks kuulutati Eestimaa veerel paiknev Lüübnitsa, kus on põimunud seto-, eesti- ja venekeelne kogukond. Lüübnitsas on kodumuuseum, külas müüakse sibulat ja kala, välja on töötatud oma küla kaubamärk.

"Tore, et ka meid on märgatud. Kõljala piirkonna külad on tänu Kodukandi liikumisele tuntust kogunud ja nüüd teatakse meid ka kaugemal. Olen tänulik külaliikumises osalenutele, kultuuriseltsi Kevade liikmetele, kõigile, kes on aidanud korrastada külamaja ja -väljakut ning korraldada ühisettevõtmisi," märkis külaliikumise üks eestvedajaist Veeve Kaasik.

Külade 13. maapäeva osalejate hulgas olid vabariigi president Kersti Kaljulaid, riigikogu esimees Henn Põlluaas, maaeluminister Mart Järvik, liikumise Kodukant juhid.