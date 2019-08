Korvpallurid käivitavad rahvaliiga

Rahvaliiga on jagatud Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääneregiooniks. Lääne-Eesti rahvaliiga regioonivõistluse, kuhu kuuluksid Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa korraldamiseks ollakse läbi rääkimas Orissaare Sport MTÜ-ga.

"Näeme Orissaare Sport MTÜ juhtkonnas võimekaid ja usaldusväärseid koostööpartnereid rahvaliiga korraldamisel," märkis korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi Saaremaa vallale saadetud pöördumises.

"Paljudes maakondades korraldatakse maakondlikke meistrivõistlusi, kuid huvi nende vastu on kahanemas. Paljud korraldajad on maakonnameistrivõistluseid vedanud mitmeid aastaid ning entusiasm on raugemas. Korvpalliliit on otsimas koostööpartnereid, kes suudavad oma värskete ideedega regionaalse korvpalli taas tõusule suunata. Sarnaselt tippkorvpallile meeldib ka rahvaliiga tasemel mängivatele korvpalluritele, et nende tegemistele tähelepanu pööratakse."

Orissaares korvpalli vedav treener Mati Rüütel ütles, et kindlasti on see hea võimalus. "Teises liigas hakkab mängima ainult 12 meeskonda, tase saab olema tugev ja kõik ei suuda ja ei taha end sellel tasemel enam proovile panna," rääkis ta.

"Kuna samal ajal on ka maakonna meistrivõistlustel osalevate meeskondade arv pidevalt vähenenud, siis on minu arvates väga hea võimalus vajalikul tasemel mänge saada, kui me teeme seda ühes regioonis. Usun, et oleks kõigile põnevam."