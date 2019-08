Saarlased rajavad 85 uut veevärki

Võrreldes varasemaga tunti sel aastal rohkem huvi biopuhastite vastu, mille ehitamiseks esitas taotluse kümme majapidamist. Biopuhasti rajamiseks toetust küsinud Metsküla elanik Lea Toompuu ütles, et kuna suur osa Saaremaast asub kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, siis tavalist imbväljakut siin teha ei saa. Võimalik on valida biopuhasti või kogumismahuti vahel. Et kogumismahutit tuleb regulaarselt tühjendada, siis lisanduvad sellele lõppkokkuvõttes korralikud reovee veokulud.

Riigihalduse minister kinnitas programmi riigipoolseks toetuseks Saaremaa vallale 131 958 eurot, möödunud aastal oli see summa 150 000 eurot. Saaremaa valla eelarvest toetatakse hajaasustuse programmi projektide elluviimist 134 913 euroga, seega on Saaremaa vallas projektide toetuseks riigilt ja omavalitsuselt kokku 266 871 eurot, möödunud aastal oli toetussumma kokku 302 000 eurot.

Kõiki taotlusi hinnati vastavalt riigi tugiteenuste keskuse koostatud hindamismetoodikale. Positiivse tulemiga (kaalutud keskmine vähemalt 2,5) hinnati 169 taotlust, millest toetust saab 85. Möödunud aastal esitati Saaremaa vallale 164 taotlust, positiivselt hinnati 157 ja toetust sai 103 taotlust. Seega esitati tänavu võrreldes 2018. aastaga küll 8,5% rohkem taotlusi, kuid projektide toetamiseks oli raha 11,6% vähem. Rahastatud projektide üldarvule avaldas mõju asjaolu, et aastaga on kõikide valdkonnaprojektide kogumaksumused kallinenud.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et 2019. aasta toetusotsused langetati vallavalitsuse 30. juuli istungil. 85st heakskiidu saanud taotlusest 11 puhul on ette valmistatud ka ehitusdokumentatsioon ning toetuslepingud saab juba sõlmida. 73 taotluse puhul on esmalt vajalik ehitusloa või -teatise saamine ning seejärel saab sõlmida toetuslepingu. Ühe Vaivere taotluse puhul ei saa riigipoolset toetust kasutada, sest osa kinnistust asub tiheasustusalal. Vald lahendas olukorra selliselt, et selle projekti tööde kulud jagatakse taotleja ja valla vahel.