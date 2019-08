PERSOON: Sander Armus – politseinik, kellele võib lehvitada

EI MAKSA HIRMUTADA: Sander Armus leiab, et lapsi ei peaks politseiga hirmutama, vaid neile selgeks tegema, et politsei poole võib alati oma murede ja küsimustega pöörduda.

Tähelepanelikumad kodanikud on märganud, et kohalikku politseikaadrisse on lisandunud noor mundrikandja. Tegemist on Saaremaalt pärit noormehega, kes tõdeb, et kodukohta tõmbas teda missioonitunne. Tema sõbralik ja avatud olek konflikte ei soosi.