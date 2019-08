Saaremaa neiu valiti mainekasse laagrisse

Annika sõnul oli tema lemmikosa laagrist mentoritunnid. "Me saime valida endale meelepärase isiku ja küsida küsimusi nende õppimise, töö ja elu kohta. Väga inspireeriv oli kuulata, kuidas oma ala tipptegija on jõudnud elus sellisesse punkti."

"Laager tõestas meile, et naised saavad teadusaladel sama hästi hakkama kui mehed," rääkis Annika, kes pole siiamaani teadlik, miks just teda laagrisse valiti. "Loomulikult olen üliõnnelik, et mina valituks osutusin. Need olid ühed parimad nädalad mu elus."