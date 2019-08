Võlgades Muhu Leib kolib mandril osaliselt Selverisse

Sepping kinnitas, et firma võtab ette saneerimise ning suhtleb aktiivselt saneerimisnõustajaga. Siiski arvab ta, et Muhu Leib tuleb majandusraskustest välja. Samas möönis ta, et kui saneerimine ei lähe hästi, peab Muhu leiva tootmise mandril sellisel kujul lõpetama. "Muhus me nii suurt ampsu ei ole võtnud. Suvel läheb meil eriti hästi, talvel püsime ka tänu suvisele menule," ütles Sepping.