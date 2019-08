Saarlane võitles Ironman´il iseendaga 13 tundi

“Katkestamise mõtteid ei olnud, aga vahepeal oli ikka väga raske,” tunnistas Moondu. “Siis mõtlesin küll, et miks ma seda asja üldse teen ja mille pärast, aga teadsin, et lõpus see kõik ununeb. Suve algul tegin oma esimese pooltriatloni Otepääl ja ma isegi ei mäleta, kuidas seal osalemise mõtte peale tulin. Aga kui Otepää ära tegin, siis mõtlesin, et tahaks ikka täispika ka sel aastal ära proovida.”