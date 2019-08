Denis Losnikov jätkab karjääri Selveris

“Mul on hea meel, et saab uuesti esindada pealinna suurimat võrkpalliklubi ja eriti veel sellise treeneri all, kes on Venemaa superliigas mitmeid aastaid abitreener olnud,” rääkis nii nurgaründaja kui ka libero positsioonil mängiv Denis Losnikov, kes usub oma sõnul, et treeneril on talle kindlasti tohutult juurde anda ja on väljakutseteks valmis.