LUGEJA KIRI: Skulptuur "Käsi"

Kunst on kunstniku subjektiivsete tunnete ja mõtete väljendusvahend. Kunst on meid ümbritseva tegelikkuse peegeldus kunstiliste kujundite, meeleliselt kujutava vormi kaudu. Käsi on sümbolina mitmetähenduslik ja paneb mõtlema kaasaja ühiskonnale oma vastuoludega ja ehk ka selle parandamisele, milleks käed on loodudki. Kunsti eesmärk on mõjutada inimese tundeid, mõtet, vahest rikastada tema teadmisi.