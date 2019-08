JUHTKIRI: Eeskirja-usk

Järve rannahoone uuendamisele veto panemine on suure tõenäosusega lõplik surmahoop plaanile, et Saaremaa ühes (kunagises) tipprannas taas aktiivne suvituselu käima läheks. See, et nimetatud hoone ehitati sinna juba ammu enne igasuguste eeskirjade kehtestamist ning et selles paigas ei ole tegelikult midagi kaitsmisväärset enam säilinud, ei loe. Eeskiri on olemas ja seda tuleb täita.