Grillifestival Koguva sadamas

Tallinna restorani Dominic saarlasest peakokk Allar Oeselg ütles, et päeva jooksul käis tema grilliahjude juures toidunautlejaid küll Austraaliast, küll Saksamaalt, Lätist ning veel paljudest riikidest.

"Eesti keelt saan ikka ka rääkida. Siin on tallinlasi, tartlasi, ka saarlasi ja muhulasi. Möödunud suvel olime siin esimest korda. Tundub, et see väike grillifestival muutub traditsiooniliseks," märkis Oeselg.