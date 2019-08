Džinnifestival kasvas kahekordseks

Tema sõnul märkis üks külastaja, et Kuressaarest on saanud Eesti džinnipealinn. "Pool tosinat džinni sai festivalil Eesti esmaesitluse, mis näitab, et sellest on saanud kogu tööstuse jaoks arvestatav sündmus," tõi Virki näite. Džinnitootmine on Eestis tõusuteel. Kui aasta eest oli kohalikke tootjaid kolm-neli, siis nüüdseks on neid Virki andmetel kaks korda rohkem.