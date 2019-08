Sadamates kohati külastusi rohkem, kohati vähem

Sadama ülevaataja Kaido Areda ei osanud küll peast hoobilt numbrit öelda, kuid tunnistas, et kevad oli ka kesine ja hooaeg algas ses mõttes natuke hiljem pihta. Sellest ka väiksem külalisaluste arv. "Mulle tundub, et on ikkagi hõredam see külastatavus, kui mullu. Aga eks suvi on samuti hõredam," tähendas ta.

Arendused aitavad tublisti kaasa

Areda sõnul on vestlustest purjetajatega ilmnenud, et igal pool olla tänavu külastusi veidi vähem. "Praegu oleme mullusest samast ajast ikkagi maas," nentis ta. "Samas on meie puhul teine mure olnud see, et meil oli sadamas ka pikalt rekonstrueerimine."

Mis puutub aga näiteks Mõntu sadamasse, mis kaugemale liikujatele n-ö teele ette jääb, siis tunnistas sadama omanik Mihkel Undrest, et tänu sadamas tehtavatele rekonstrueerimistöödele on külastatavus üha kasvav. Sel hooajal on sadamas peatunud 100–130 jahti, tõdes ta, mööndes, et täpset arvu nii hoobilt öelda ei oska ja parasjagu polnud võimalust ka järele kontrollida. Undresti hinnangul on see väga hea tulemus, seda enam, et hooaeg pole tõesti veel läbi. Tendents, et külastatavus Mõntus kasvab, on Undresti sõnul kahtlemata olemas. "Tendents on selline, et umbes 50–60 protsenti on jahte rohkem," kinnitas sadama omanik. "Ja kuna meil tööd sadamas ikka veel käivad, siis arvan, et parimad aastad on Mõntul alles ees."