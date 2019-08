Kajar Lember läheb Tartus kohtu alla

Küsimusele, kas prokuratuurist on talle pakutud ka kokkulepet, vastas Kajar Lember ERR-ile, et tema advokaadil ja prokuröril on sellel teemal arutelusid olnud, aga temal ei ole sellel teemal mitte milleski kokku leppida: "Mina ei ole selliseid tegusid toime pannud."’

KOMMENTAAR

Minu süda on puhas!

Minule esitatud süüdistusse on alles jäänud üks altkäemaksu episood – selle järgi sain väidetavalt altkäemaksu 9-eurose juukselõikuse näol peresõbrast juuksuri juures ühel jõulueelsel külastusel. Alles on jäänud ka üks väidetav toimingupiirangu rikkumise episood, kus ma linnavalitsuse liikmena olin poolthääle andnud Raadi piirkonna korrastamisele, millega olevat seotud minu isiklikud huvid. Süüdistuse järgi jääb mulje, et Eesti Rahva Muuseumi rajamine ja kogu Raadi piirkonna arendamine oli tegelikult ainult minu isiklikes huvides.

Kinnitan veel kord, et Tartu abilinnapeana tegutsesin ainult ja üksnes Tartu ja tartlaste hüvesid silmas pidades. Minu süda on puhas. Kõigis linnaga seotud küsimustes püüdsin olla nii avatud kui võimalik ja süüdistuses toodut on mul ikka väga raske mõista. Teine osa minu süüdistusest puudutab maapiirkondade ettevõtlustoetusi, mille abil on arendatud erinevaid projekte. Kinnitan, et need projektid on kõik sihipärases kasutuses ja nende rajamiseks tehtud kulud realistlikud.

Arvan, et selle kaasuse uurimisele on kulutatud sadu tuhandeid eurosid, mis ilmselgelt ei ole adekvaatne. Kokkuvõttes ei lisandunud massilise jälitustegevuse ega tunnistajate ülekuulamise tulemusel esialgsesse kahtlustusse sisuliselt ühtegi reaalset tõendit. Õnneks on jälitustegevuse tulemusel mitmed esialgses kahtlustuses olnud kuriteoepisoodid kadunud, sest saadi aru nende absurdsusest.

Minu jaoks on uskumatu, et suure ressursi kulutamisest hoolimata koostatakse justkui tõsiseid, aga tegelikult nii pealiskaudseid kahtlustusi ning need jõuavad paraku ka ilma tõsiseltvõetavate tõenditeta süüdistuseni. Seda saadab ülbus ja arrogants. Olgu selleks siis püüd tunnistajatele suhteliselt jõhkralt sõnu suhu panna või ka jälitustoimingutega seonduv varjamine.

Kajar Lember