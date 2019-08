SAAREMAA RAHVAMAJAD: Kõrvalosast peategelaseks

Juhendajad on olulised

“See, millised ringid ja taidlusrühmad ühes või teises kohas tegutsevad, sõltub sellest, milliseid juhendajaid on võimalik leida,” räägib Varilepp. Kooliõpetaja Leevi Häng vedas meeskvartetti, Avo Levisto kapelli, Valdur Oll oli tugev näiteringi eestvedaja, nüüd teeb sama tööd Maarika Paas.

Kärla meeskvartett: Arvi Rüütel, Eino Aksalu, Vello Õunpuu ja Heino Häng. Kaadri taha on jäänud juhendaja Leevi Häng. FOTO: Erakogu

Kodukandilood: 2017 ja 2018 mängiti Kogulas Viimiku talus suveetendust, mille kirjutas ja lavastas Viimiku peremees Sven Aavik. Ligi neljatunnine etendus sai väga hea vastuvõtu osaliseks. FOTO: Erakogu

Maimann meenutab, et kolhoosi ajal olid erinevate ringide eestvedajad ja juhendajad just kooliõpetajad. Helgi Allik, Mahta Aksalu, Aare Liiv – nad tegelesid õpilaste kõrvalt ka täiskasvanutega ja tegid seda pigem koolimajas.

“Aga juhendaja kõrval on väga oluline ka see inimene, kes ringis või rühmas käib,” lisab Varilepp.

“Samas elu käib ikka üles-alla. Ja mitte ainult Kärlal. Neid ise teha tahtjaid ei ole mitte ülearu palju, nimetame teda siis isetegevuslaseks, taidlejaks või kuidas tahes. Seepärast on mul väga hea meel kõigi nende pärast, kes väljas käivad ja ringide töös kaasa löövad. See tähendab, et sa vähemalt nädalas korra tuled kodust välja ja saad teiste omasugustega kokku,” räägib ta.

Osalejad veel tähtsamad

Uusi ringe pastakast välja imeda ei saa. “Mingi uue ringi loomiseks on alati tarvis teatud kriitilist massi huvilisi. Olgu tegu kasvõi koduloo uurimisega. Siin ei piisa ainult juhendaja olemasolust. Siin on vaja asjast huvitatud inimeste endi initsiatiivi ka,” nendib rahvamaja juhataja.

Ta lisab, et olukorras, kus kiputakse pigem ütlema, et “ma ei osale sellepärast, et mind pole kutsutud”, on suur väärtus just need inimesed, kes ise on ühe või teise ringiga liitunud. “Ega mina tõesti ei tea, keda peaks kuhu kutsuma,” muigab ta. See jutt ei ole üldse sellepärast, nagu toimuks Kärla rahvamajas vähe. Maja on pea igaõhtuselt rakenduses ja seal saab teha rahvatantsu, laulukoori, näitemängu, osaleda käelise tegevuse ringis, lihastreeningutel jne,

Värskem plaan on panna piirkonna eakatest kokku juhtgrupp, kellega arutada, mida uut ja põnevat võiks seenioridele pakkuda.

Kaks hooaega on rahvamaja nüüd uue katuse all olnud. Külastajaid käib Varilepa sõnul päris kaugelt ja uue maja võimalused on ligi meelitanud mitmeid üritusi. Ka kohalik kool ja lasteaed, kelle saalid on üsna pisikesed, on rahvamaja päris usinasti oma pidude läbiviimiseks kasutama hakanud.