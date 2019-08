23. Kuressaare Merepäevad toovad Raiekivi säärele Eesti paremiku

Kui läbi kahe päeva rõõmustavad merepäevalisi nii tasulisel kui tasuta alal kenad Saaremaa lõõtsamehed, siis reedel kell 15 astub Rannalaval üles lõõtsakuningas Juhan Uppin ise. Muusikuna ääretult tegus Juhan Uppin on seotud ka ansambliga Rüüt . Rüüt on hoogne ja mänguline, kompab muusikalisi ja pärimuslikke piire. Rüüt ootab oma muusikast osa saama ja jalga keerutama reedel Merelaval kell 17.

Festivali avaõhtu toob kuulajateni tõelise rahvalemmiku - nö hea tuju bändi Curly Stringsi. Curly Strings on end massidesse mänginud looga „Kauges külas”. Seda laulu laulavad pisikesed ja suured, lauldakse laulupeol ja sünnipäevadel, lauldakse jõuluvanale ja pulmalistele. Lemmiklugusid nende repertuaarist on kõigil, seega on see kontsert tõeline perede magnet. Curly Stringsi saab näha Merelaval kell 20.