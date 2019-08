Juulis sündis Saare maakonnas 43 inimest, suri 27

Juulis sündis Saaremaal 41 last ja Muhus kaks last. Samal ajal suri Saaremaal 25 inimest ja Muhus kaks inimest. Saaremaa vallavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto tõi positiivse iibe põhjusteks kaks asjaolu, mis paistsid täpselt samamoodi silma ka eelmise aasta juulis. Esiteks planeerivad saarlased lastesaamist südasuvesse, augustis ja septembris seevastu sündis eelmisel aastal kokku vaid 32 last.