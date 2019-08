Vallavalitsus andis Edukontorile 5000 eurot

“Koostöökontori või vabakontori mudel, nagu Kuressaare Edukontori näol on loodud, on senise praktika käigus näidanud, et selline mudel on vajalik ja toimib ka Saaremaal,” kinnitas abivallavanem Kristiina Maripuu, lisades, et selline tegevus on välja toodud ka valla arengukavas.