2020. aastal toimub Kuressaares enduro MM-sarja etapp

Enduro GP Estonia nimeline võistlus on MM-sarja etapp teistkordselt. Esimene kord sõideti Eestis maailmameistrivõistluste punktidele 2018. aastal Tallinna ümbruses. Toona jäid nii võistlejad kui ka enduro MM-sarja korraldaja võistluse korraldusega väga rahule ja see andis kindluse ka tulevikus sarnast võistlust läbi viia.

Veiko Biene, Enduro GP Estonia peakorraldaja tõdes, et Tallinna võistlus oli nende meeskonnale heaks proovikiviks, kuidas rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamisega hakkama saada. Tagasiside oli positiivne ning kuna ka MM-sarjas on võistlusklasse ja võistlejaid lisandunud, otsustati nüüd teha enduro MM-sarja etapp 2020. aastal taas Eestis.

“Kuressaare, mis on meie võistluste keskus, ja Saaremaa kasuks rääkis see, et saarel on väga huvitavad ja tehnilised rajad, kohapeal on olemas korralik enduro kogukond, kes on meid juba palju aidanud,” põhjendas Biene.