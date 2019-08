Karin Streimann: kuidas läheb meie lastel?

Samas on tänaseks väga hästi teada, kuidas saab laste ja noorte vaimse tervise probleeme ennetada ja säästa elusid. Tulemuslikud sekkumised tugevdavad vaimset tervist ja vähendavad riskitegureid nii perekondades, haridusasutustes, kogukonnas kui ka ühiskonnas tervikuna. Näiteks on tõhusad vastsündinutele tehtavad koduvisiidid ja lapsevanemate vanemlike oskuste arendamine. Samuti on tulemuslikud laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste süsteemne arendamine haridusasutustes ning toetava ja turvalise keskkonna kujundamine. See sisaldab näiteks koolipere väärtuste, suhete, hoiakute, õpetamis- ja õppimispraktikate arendamist.

Paraku on Eestis tõenduspõhiste ennetustegevuste rahastamine endiselt väga piiratud. Näiteks toetab koolides rakendatava VEPA (käitumisoskuste mäng Veel Parem) programmi elluviimist Eestis järgmise aastani Euroopa Sotsiaalfond koos siseministeeriumiga, kuid järgmisel aastal Euroopa Sotsiaalfondi tugi lõppeb ning tegevuste jätkamiseks on rahastus riigieelarvest tagamata. VEPA on praegu ainus metoodika, mis vähendab Eestis läbiviidud uuringu põhjal laste emotsionaalseid raskusi, käitumisraskusi ja hüperaktiivset käitumist ning suurendab prosotsiaalset käitumist ehk laste abivalmidust, sõbralikkust ja hoolivust. Metoodika rakendamine hoiab ära ka uimastite tarvitamist ja suitsiide hilisemas eas ning parandab õpetajate oskusi klassi juhtimisel ja juhendamisel.

Milliseid lastega seotud probleeme oskate nimetada?

Gertrud:

Minul on probleeme lasteaiakohtadega, neid pole saada. Eestis on see tõesti väga keeruline. Loomulikult ei ole ka see hea, et lastele nutiseadmed vanemate poolt kätte antakse. Meil on näiteks nii, et telefoni kasutamisel on piirang peal ja päevas saab laps telefonis olla kaks tundi, ta väsitab end seal ära ja jääb lõpuks magama.

Sille:

Koolikiusamine, eriti verbaalne kiusamine. Igasugune vale toitumine ka ja muidugi laste vähene liikumine, see probleem on kindlasti tekkinud, et kuidas lapsed õue saada. Väga palju sõidutatakse lapsi näiteks kooli autoga.

Ott:

Probleemid seoses nutiseadmetega, millest tulenevad keskendumisprobleemid ja hüperaktiivsus. Autiste on millegipärast palju tekkinud. Mul on üks 4-aastane, hiljuti käisime silmaarsti juures ja tal tuvastati väike miinus. Arstid ütlesid, et nii noorel lapsel ei tohiks veel miinust olla ning ilmselt on selles süüdi telekas ja tahvelarvuti. Kodus on mul näiteks ruuteril piirangud peal, et teatud kellaajast enam internetti ei saagi.

Milvi:

Ma arvan, et sellega on suur probleem, et lapsed istuvad palju arvutis ja telefonis ning vähe on füüsilist tegevust väljas. Samas tehnoloogia areneb ja selle vastu ei saa, kuid siis saavad vanemad seda [seadmete kasutust] piirata.

