Vilsandi põhjakaldale toodi rohtu sööma 30 hobust

"Vaadates neid rannaalasid, näen ma siin tohutut potentsiaali, millised need alad võiksid olla, kui siin head tööd teha, ja oma vaimusilmas kujutan seda kõike ette," rääkis Mooste. "Praegusel hetkel see nii ei ole tehtud, nagu ta võiks olla tehtud. Loodame, et me suudame siin midagi ära teha."