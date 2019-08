REPORTAAŽ: Põllumeestele valgel ajal puhkust eriti ei anta

Rautsi tallu jõuame koos tumedate pilvedega ja talu peremees Aarne Põri on mures, et oleme endaga linnast vihma kaasa toonud. See on selge, et põllumehe töö ehk kõige rohkem ilmast sõltubki ja nii ei saa sajuga näiteks teravilja võtta.

Aarne Põri viib meid esiteks porgandipõllu äärde, kus kombainil istuv Ants on kohe valmis porgandivõttu demonstreerima. "Kõigepealt kergitatakse porgand üles, siis tulevad kaks kummilinti, mis võtavad varrest kinni ja tõmbavad selle üles nugade vahele. Noad lõikavad varre maha ja siis võib porgandid kasti panna," selgitab talu peremees masina tegevust. Porgandivõttu on eemalt tõesti kena vaadata, see on justkui omamoodi vaatemäng. "See on varase porgandi maa ja praegu on saagikus oma 40 tonni. Tegelikult on siin muld lahjapoolne, see on selline soomaa, aga õige väetuse juures annab täitsa korralikult saaki. Nõue on see, et põld peab puhas olema, ja siin on näha, mis juhtub, kui üks taimekaitsevahend turult maha võetakse," lausub Põri, osutades musta maavitsa poole, mis umbrohuna põllul võimust on hakanud võtma.