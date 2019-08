Doktor Mehis Vipp tuleb kodusaarele ortopeediks

"Plaan on selline, et kui residentuuri lõpueksam läbi, siis tõesti Saaremaale tööle," ütles Mehis Vipp, keda ortopeed-traumatoloogi erialaeksam ootab ees veidi rohkem kui kahe nädala pärast. Pärast seda on diplomeeritud tohter valmis alustama töötamist siinses haiglas. Ta hakkab tegema nii vastuvõtte kui ka opereerima. Samuti saavad patsiendid teda kohata valvetööl traumapunktis, mis on samuti tema erialane töö.

Kuressaare haigla on Eestis ainus maakonnahaigla, kus tehakse ortopeedilisi proteesimisi, ning see on Mehis Vipi sõnul ainulaadne võimalus oma ortopeedikarjääri alustada. "Võimalus töötada nii-öelda käsikäes kogenud ortopeedi doktor Aare Tauliga on suur au ja supervõimalus," tunnistas Vipp.

Arstiperekonnast pärit dr Vipi puhul võiks võtta seda loomulikuna, et mees kodusaare haiglasse tööle tuleb. Päris nii see alul siiski ei olnud. Ülikoolis õppima asudes Mehis Vipp Kuressaarde tagasitulekut oma sõnul endale eesmärgiks ei seadnud. Nüüdki oli pakkumisi mitmesuguseid. Kuid ikkagi kaldusid paljud kaalukausid ühel või teisel puhul Saaremaa kasuks.

"Üks suuremaid põhjusi oli see, et Saaremaal on hea lapsi kasvatada," märkis noor arst, kellel kahe lapse isana on pere ikkagi esikohal. Kuressaares tööle asumine toob kodusaarele tagasi ka Mehise abikaasa Kristi Vipi ning lapsed Kristjani ja Mia.

Pealegi on Kuressaare haigla kollektiiv Mehis Vipi sõnul uskumatult hea. Kõige lõpuks ei saa dr Vipi sõnul ikkagi maha salata ka väikest patriootliku nooti, mis toob ta tagasi haiglasse, kus ta oma isa tegemisi jälgides üles kasvanud on.

Küsimusele, kuidas ülikoolikaaslased ja kolleegid mujal tema kodusesse maakonnahaiglasse suundumisse suhtusid, vastas Mehis Vipp muigega, et eks arvamusi olnud igasuguseid. Kokkuvõttes tõdeti tavaliselt, et nad ju kõik teadsid, et see lõpuks nii läheb.

Huvitaval kombel astub poeg Mehis ka oma isa, doktor Ivar Vipi kingadesse, kes praegu dr Aare Tauli proteesimiste juures assisteerib. Nüüd hakkab seda tegema sama pere järgmine põlvkond.