Saarte Hääle kultuuritoimetaja esineb arvamusfestivalil

Postimehe peatoimetaja Peeter Helme eestvedamisel otsivad ajalookirjanikud Erkki Koort ja Mehis Tulk vastuseid küsimusele, miks on viimasel ajal esile kerkinud huvi just keskaja vastu. Vaetakse, kas sajanditetaguste sündmuste kohta on võimalik öelda midagi uut ning kas kirjanike ja lugejatena on meil tõesti võimalik toonaseid inimesi ja olusid mõista või peegeldame nõnda lihtsalt oma kaasaja muresid möödanikku.