Admiral Cowan tuli Kuressaarele külla

Admiral Cowani komandör Ardo Riibon avaldas oma kõnes vallale tänu suurepärase koostöö eest. "Igal aastal ma kordan sama asja – see on meie jaoks üks aasta tähtsündmusi ja kindlasti konkurentsitult kõige meeldivam külastus. Saaremaa vallavalitsus on meid alati väga hästi vastu võtnud ja pole lasknud tasemel langeda," sõnas Riibon.

Eelmisel aastal Admiral Cowan merepäevi külastada ei saanud, sest asus siis Suurbritannias, kus moderniseeriti laeva miinitõrjevõimekust.

"Jäänud on veel mõned tehnilised häälestused, et tõsta mereväe miinitõrjevõimekus uuele tasemele," sõnas komandör, kelle jaoks jäävad need merepäevad viimaseks Admiral Cowani meeskonda juhtides. Kuigi meeskond vahetub, jääb Admiral Cowan merepäevi külastama ka edaspidi.

Vallavanem Madis Kallas sõnas, et laeva tervitamine merepäevadel on ka valla jaoks üks meeldivamaid üritusi.

"Koostöö Admiral Cowaniga, mis kannab uhkusega Kuressaare vappi, on olnud aastate jooksul väga hea ja kuigi on kahju, et meeskond vahetub, usun, et järgmine juht on sama koostööaldis ja hea," rääkis Kallas.

Vallavanem andis välja traditsioonilise noore meremehe 380-eurose preemia eeskujuliku ja kohusetundliku teenistusülesannete täitmise eest, mille pälvis Admiral Cowani relvastusmaat Reimo Niilisk.

NAGU TAVAKS, andis Saaremaa vald ka sel aastal välja noore meremehe preemia. Selle pälvis Reimo Niilisk. FOTO: Irina Mägi/Saarte Hääl

Merepäevade eestvedaja Tiiu Tammoja sõnul on laeva maabumine Roomassaare sadamas olnud pikk traditsioon. "Lisaks sellele laevale tuleb meile Raiekivi säärele mitu puulaeva, mida saab uudistamas käia ja millega lõbusõite teha, näiteks Hoppet on juba kohal," märkis Tammoja.