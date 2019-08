Vollenaiskonda tänavu tipptasemel mängimas ei näe

"Uuel hooajal on saarel vaid kaks naist, kes saaksid ja tahaksid treenida ning võistelda. Mitu mängijat on lapseootel, lisaks soovib osa keskenduda töökohustuste täitmisele ja koolitööle," lisas Põld.

Põld rõhutas, et tegu pole jäädava lahkumisega, vaid vaheaastaga. Kurb on aga see, et Saaremaa pole uuel hooajal enam esindatud ei meistri- ega esiliigas.