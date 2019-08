Korvpallur Tormi Niits liitus Rakvere Tarvasega

"Aeg on edasi minna ja soov on rohkem mänguaega teenida," põhjendas Tormi Niits oma sammu. "Enesekindlust oleks vaja mängus juurde saada, tahaks end meeskonna rotatsiooni mängida ja oma potentsiaali realiseerida."

Uuele meeskonnale ja uuele hooajale vaatab Tormi Niits lootusrikkalt. "Eks igas elemendis on vaja juurde panna, et ennast realiseerida. Aga olen suvel kodus palju vaeva näinud ja on endalgi huvitav vaadata, kui palju ma olen juurde pannud," lausus järgmise nädala algul oma meeskonnaga liituv korvpallur.