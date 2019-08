Driftijad peavad Saaremaad fantastiliseks

Võistluse peakohtunik ja MTÜ Eesti Drifti Liit juhatuse liige Kristjan Salmre jäi üritusega äärmiselt rahule. “Sõitjatele meeletult meeldis, publikult on ka ainult kiidusõnu kuulda. Saarlased on fantastilised ja väga vastutulelikud – kuigi siin on võimalused piiratud, leidsime igale asjale ikka lahenduse. Siin kõik hingavad koos ja tahavad, et see asi toimuks,” rääkis Salmre.

Peakohtuniku sõnul on driftivõistlus tavaliselt kahepäevane, aga Saaremaal oligi see arvestatud ka öise sõiduna. “Korralduspool oli natuke keeruline, sest lennujaam pidi ikkagi töötama ja meil oli kaks tundi aega, et kõik asjad üles panna. Meeskond oli super ja saime sellega hakkama. Aga sellisel kujul, et võistlus on ühepäevane, on see korraldusmeeskonna jaoks ikka liig,” märkis Salmre, kuid lisas, et mõtet Saaremaal uuesti samalaadne üritus läbi viia ei ole siiski maha maetud. Selle jaoks peaks tema sõnul leidma kiirenduseks mingi muu koha.

Samuti Eesti drifti liidu juhatusse kuuluv Marko Opmann selgitas, et drift on nagu autodega iluuisutamine, milles hinnatakse sõidukiirust, -nurka ja trajektoori ning natuke ka show-osa. Viimane on mõeldud küll rohkem pealtvaatajate jaoks.

“Me oleme juba viimased viis aastat proovinud leida nii-öelda silda Saaremaale. See on nii omapärane koht. Kunagi meil oli Lõuna-Eestis üritus ja need on olnud kõige hingelähedasemad üritused üldse. Siiatulek on nagu väljasõit või puhkus,” kiitis Opmann.