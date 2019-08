Arvi Liik 80: endine koolipapa toimetab kodutalus

Keskkoolipoisina õnnestus Arvi Liigil võita Orissaare rajooni meistritiitel granaadiviskes. 700-grammist granaati lennutas spordipoiss enam kui 67 m kaugusele. Sellega on Liik läinud ajalukku, kuna enam ei ole Orissaare rajooni ega ammugi juba võistlusalade nimekirjas granaadiviset.

"Ma usun, et minu elutöö Kallemäe koolis on tehtud, sest koolimaja on valmis, kollektiiv selle eest tänulik," ütles Arvi Liik Saarte Häälele üheksa aastat tagasi pensionile siirdudes.