ANNIKA NETTAN: Kuressaare ei ole ainult Lossi tänav ja raekoja ümbrus!

Saaremaa liikluskomisjoni ettepanekul on probleemi ainukeseks lahenduseks praegu kaks-kolm liiklusmärki kiiruspiiranguga 30 km/h, millest kahjuks eriti kinni ei peeta. Nn tipptund Uue tänava liikluses ei ole hommikul kella 9 ja õhtul kella 18 ajal, vaid Uuel tänaval on tipptund kella 9-st 20-ni!

Pooldame igati kesklinna uuendustöid ja elame kaasa ettetulnud ehituslikele probleemidele, aga samas oleme kategooriliselt vastu, et Kuressaare kesklinn uueneb Uue tänava arvelt!

Liiklusvabadus kellegi arvelt

Mida me sellega silmas peame? Alates juuli algusest, kui algas avalik arutelu kesklinna võimalikust liiklusvabaks muutmisest, tuli korduvalt jutuks, et liiklus viiakse kas ajutiselt või alaliselt kõrvaltänavatele, sealhulgas ka Uuele tänavale. Mida selline liikluskorraldus Uue tänava elanikele tähendab, teame juba sellest suvest vägagi hästi.

Mõned näited selle suve olukorrast:

Jalmar: Töötan mandril ja reede õhtuti koju jõudes pole kahes suunas toimiva intensiivse liikluse tõttu võimalik koduhoovi sisse pöörata. Tihtipeale tuleb sobivat hetke oodata ligi 10 minutit. Pöördeks sobilikku hetke oodates takistan ju samas ka liiklust. Kuidas peaksin toimima, et pöörde sooritamine oleks ohutu nii mulle kui ka kõigile teistele liiklejatele?

Maile: Minu liiklusvahend kesklinnas on jalgratas. Selleks, et jalgratast koduväravast välja saada, pean selle poolenisti sõiduteele lükkama, sest kõnnitee meie maja ees on kitsas.

Hiljuti juhtus, et samal hetkel, kui ratast väravast välja lükkasin, kihutas vasakult auto, hinnanguliselt 60 km/tunnis. Mina ei märganud autot, sest minu tähelepanu oli pööratud ratta väljakeeramisele. Autojuht märkas mind viimasel hetkel ja pidurdas ning sai pidama umbes pool meetrit enne võimalikku kokkupõrget.

Õnneks ei sõitnud selle auto järel järgmisi autosid, nagu üldjuhul Uue tänava liikluses, ja lisaks sellele, et pääsesin vaid ehmatusega, jäi ära ahelkokkupõrge.

Annika: Läksin pärastlõunasel ajal kella 15 paiku oma lapselapsega jalutama. Meie maja ees on kõnnitee laius 80 cm, lapsevanker mahtus täpselt kõnniteele, vastu tuli ema oma väikese pojaga, kes sõitis jalgrattaga. Seisime vastastikku, et kumb meist nüüd sõiduteele astub?

Samal ajal oli intensiivne autodevool – sõiduautod ja lisaks suur turistibuss, mis möödus nii lähedalt, et hirm tuli peale. Olukord oli ausalt öeldes õõvastav!

Ülle: Minu isa on vanem liikumispuudega mees. Kuna autost väljumine on tal raskendatud, siis meile külla tulles ta ootab ja ootab, et sõidukist turvaliselt välja saada. Autode vool on pidev ja ta ootab juhti, kes peatub ja laseb tal turvaliselt väljuda.

Seda loetelu võiks veel jätkata, kuid olukorra tõsidus on mõistetav kõigile.

Liikluskorraldus on elanike vastu

Nõuame ühesuunalist liiklust Uuel tänaval lõigus Karja tänavast Kaevu tänavani ning bussidele ja veoautodele sõidukeeldu. Uuest tänavast on saanud transiittänav, kus liiklusohtlikud olukorrad on saanud igatunnisteks nähtudeks.

Suviti sõidavad inimesed kesklinnas lisaks ka veel elektritõukerataste, rulade ja rulluiskudega, mis omakorda muudab liiklemise ohtlikumaks. Siiani oleme pääsenud vaid ehmatusega.

Kavatseme oma probleemidega pöörduda ka muinsuskaitseameti poole, et teavitada, milline segadus valitseb muinsuskaitse nn punases tsoonis, kus majaomanikud on järginud muinsuskaitse nõudeid (paigaldanud puitaknad-uksed, mis teadupärast tolmu, müra ega vibratsiooni ei takista jne), aga praegune liikluskorraldus on elanike vastu.

Plaanime sotsiaalmeedia kaudu teavitada ka neid linnakodanikke ja külastajaid, kellele on tähtis Kuressaare linn kui meeldiv ja inimestega arvestav kaasaegne linn, kus oleks võimalik rahulikult jalutada, jalgrattaga sõita, ilma et peaks oma elu ohtu seadma!