Emale ei meeldi lasteaia asenduspinna tingimused

Kuigi lastele on loodud Rohu tänava lasteaia hoovis aiaga piiratud ala, ei ole seal erilisi atraktsioone. Samuti ei saa mõlema lasteaia lapsed koos suuremal alal mängida, sest õpetajatel oleks siis keeruline neid jälgida.

“Lapsed peavad ka talvel saama õues mängida, aga seal Rohu tänava aias on vaid kaks kumerat kaart. Mu laps ütles, et seal ei ole teha mitte midagi,” rääkis anonüümseks jääda soovinud lapsevanem.

Ta teab oma sõnul, et kui Pargi lasteaia lapsed Rootsi tänaval oli, siis õpetajad käisid nendega kesklinna mänguväljakul mängimas. “Aga meie õpetajad nõnda ei käi,” nentis lapsevanem.

Lisaks on emal mure, et talvel põrandal magades võib lastel külm hakata. “Seal on mitu lasteaiagruppi enne ka olnud, aga seda enam võiksid asjad muutuda ja lastele võiks seal juba paremad tingimused luua. Kogu inventar on Tuulte Roosist kaasa toodud ja see on üsna vana,” tõdes naine.

Tema sõnul on Rootsi tänava majas ka korralik ruumipuudus, sest lapsed mängivad ja magavad samas toas. “Olukord on päris trööstitu ja lisaks peavad lapsevanemad maksma ikka sama kõrget lasteaia kohamaksu, kuigi tingimused on palju kehvemad.”

Tuulte Roosi lasteaia direktori Helle Karu sõnul tuleb lapsevanematel see aasta üle elada ja leplikum olla. “Lapsed saavad meil õues Rohu tänava lasteaia liivakastides mänguasjadega kenasti mängida. Muidugi viivad ka meie lasteaia õpetajad lapsi lähedalasuvatele mänguväljakutele mängima.

Olukord on päris trööstitu ja lisaks peavad lapsevanemad maksma ikka sama kõrget lasteaia kohamaksu.” - mures lapsevanem

Loomulikult ei ole meil selliseid tingimusi nagu uutel lasteaedadel, aga lapsevanemad võiksid olla natuke kannatlikumad ja aru saada, et uue maja valmimine ei käi sõrmenipsust,” rääkis Karu.

Ta sõnas, et kuigi lapsed magavad põrandal, on neil maja ikkagi soe, paksud madratsid ja tekid ning vajadusel saab lastele ka lisatekke peale anda.

“Meil on ruumid ja põrandad puhtad. Kõik katkised asjad oleme siit majast eemaldanud. Ka eelmistel aastatel on siin hoones lasteaialapsed olnud ja kellelgi pole mingeid probleeme tekkinud. Lapsed on siin küll rõõmsad ja midagi neil mureks pole. Aga lapsevanemad kujutavad ette, et kõik peab korraga olema euro- ja kõik peab olema väga hästi,” lausus direktor.

Helle Karu soovib oma sõnul, et murelikud vanemad esmalt tema poole pöörduksid, et kõik valupunktid koos läbi käia ja probleemidele lahendused leida. Tuulte Roosi lasteaia ehitustööd peaksid lõppema 1. augustil 2020.