JUHTKIRI: Priiküüdi küütlev priius

Buss. Foto on illustratiivne.

Riigi poolt täielikult kinni makstud ühistransport on numbriliselt täitnud maakonnaliinide busse üsna tublisti. Aastaid ühtlases kahanemises olnud bussireisijate arv on pööranud kasvule ja kolmandiku jagu rohkem reisijaid on tõsiasi, mis tuleb selle n-ö tasuta lõuna üle ironiseerijatel alla neelata.