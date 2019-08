Parim haakrik oli laeva nimesilt

Žürii koosseisus Priit Kivi (SA Saaremaa Muuseum peavarahoidja), antiigi- ja vanavara asjatundja Andrus Aumees (Arensburg Antiik OÜ), Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas ning kultuuritööspetsialist Anneli Teppo-Toost andsid välja 2019. aasta merepäevade parima haakriku auhinna ja lisaks kolm hea haakriku auhinda. Need olid välja pannud Kuressaare SuperAlko, Arensburg Spa Hotell, Saaremaa muuseum ja Saaremaa vallavalitsus.

Parima haakriku auhinna pälvis Urmas Priske , kelle seekordse väljapaneku pärl oli 18. sajandist pärit laeva ahtrisilt kirjaga "Victoria Riga". See aastaid tagasi Tõstamaa randa uhutud silt oli tõeliselt heas seisukorras, selgitamist vajaks aga veel laeva saatus.

Lisaks oli tal kaasas 1895. aastal Hiiumaal Emmaste vallas sündinud meremehele Albert Tohvrile kuulunud ja tema meresõitude mälestuseks valmistatud unikaalne siiditikandis pilt, mis oli omal ajal saadetud Ameerikast Hiiumaale Tohvrite kodukohta tagasi. Selline peenelt valmistatud ese on asjatundjate seas hinnatud nii Eestis kui ka Ameerikas.

Urmas Priske väljapanekust väärib veel esiletoomist suurepäraselt säilinud Heinaste merekooli tunnistus, mis oli 1911. aastal välja antud Voldemar Johansonile. Viimaks mainiks veel ära Teise maailmasõja aegse Saksa torpeedokaatri kronomeetri, mis on valmistatud firmas A. Lange & Söhne. Muuseas, see 1845. aastal asutatud ettevõte tegutseb veel tänapäevalgi ja nende käest on võimalik soetada kõrgelt hinnatud käekelli (NB! Ostusoovi tekkimisel peab arvestama eurodes viie- ja kuuekohaliste summadega!).