33 Saksa sõdurit maeti Kudjapele ümber

Liidu hooldada on 2,8 miljonit hauda 845 kalmistul üle maailma. Ümbermatmine on üks osa nende tööst – aastas umbes 25 000 matmist eelkõige Baltikumis, Venemaal ja Poolas. Samuti korraldavad nad langenute omaste viimist hukkunute haudadele.

Tänapäeval leitakse langenuid pigem juhuslikult. Saksamaa kaotas II maailmasõjas 4,3 miljonit elu. Viimastel aastakümnetel on ümber maetud 800 000 langenut ja May arvates võib umbes samapalju olla leidmata.

Kudjape kalmistul olevale punaarmeelaste mälestussambale pärja asetanud May sõnul on tema jaoks II maailmasõja peatükk suletud, kuid ta rõhutas, et ka täna kaitsevad Eestit NATO sõdurid.

Saksa Sõjahaudade Hoolde Liidu Eesti partner Anton Pärn selgitas, et kuigi tegemist on saksa sõjaväekalmistuga, on Kudjapele maetud ka mitmeid eestlasi. "Kokku on Eestis erinevatel kalmistutel üle 1000 Saksa poolel võidelnud eestlase haua. Saarlastel, kes sõjas lähedase kaotanud, tasuks üle vaadata näiteks Narva kalmistu nimekirjad," soovitas ta. Nimekiri on Eesti sõjamuuseumi kodulehel. Selle kohaselt on Kudjapele maetud kaheksa eestlast.