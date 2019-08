Kultuurikeskuses jagati sünnikirju

Kolme kuu kestel sündis Saaremaa valda 97 last, 52 poissi ja 45 tüdrukut. Kõige rohkem lapsi registreeriti juulis, kui sündis 43 beebit. Juunibeebisid tuli ilmale 28 ja mailapsi 26. Enamik pisikesi ilmakodanikke on registreeritud maapiirkondadesse, kõikidest sündinud lastest on linna registreeritud 40. Muhu vallas sündis samadel kuudel kokku kuus last, neist neli mais ja kaks juulis. Viimase seitsme kuu jooksul on Muhu valda sündinud 12 last.