VASTUKAJA: EASi toetuse kärpimine sunnib rihma koomale

Reisi käigus on juba toimunud või toimuvad seminarid, foorumid, näitused, kunstiüritused Kroonlinnas, Kaliningradis, Kielis, Kopenhaagenis, Göteborgis, Oslos, Londonis, Brestis. On räägitud polaarajaloost, Eestist, kliimaprobleemidest ja paljust muust. Nendel üritustel on osalenud Eesti ja muu maailma teadlased ja merendustegelased, kelle kohaletuleku, esinemise jm kulud peaksime korraldajatena katma. Õla on selleks hetkel alla pannud lisaks ettevõtjatele ka kultuuriministeerium, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Eesti saatkonnad sihtriikides, kuid edasistes plaanides peame korrektiive tegema.