TERVIS: Sutsakas võib viia surmasuhu

Kuressaare haigla EMO juht Mihkel Laidna tõdeb, et inimesed on aina rohkem hakanud EMO-sse pöörduma juhul, kui on mõnelt putukalt nõelata saanud. Paraku ei ole tohtritel enamasti vajadust ega ka võimalust niisuguseid pöördujaid aidata. Dr Laidna selgitab, et nõelamise järgselt saab juhtuda kaks asja. Esimene on lokaalne reaktsioon nõelamise käigus saadud mürgile. «See on organismi normaalne reaktsioon,» kinnitab ta. Allergiaga pole sellisel juhul mingit pistmist.