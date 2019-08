TÖÖ: Katrin ja Taavi kahekesi õunasiidriäädikat villimas

"Paljud meie kliendid tarvitavad Wöseli õunasiidriäädikat lahjendatult veega tervisejoogina enne sööki või söögi kõrvale," rääkis Taavi Sepp. "Meie äädikad on pastöriseerimata ja filtreerimata elustooted, sisaldades elusat äädikhappebakterit ehk äädika "ema"."

Sepa sõnul on neile oluline, et kliendid oskaksid toodetest maitsvat sööki valmistada ja et pudel ei jääks pärast ostmist riiulile seisma. Seetõttu tehakse ise palju sööke, kasutades just oma äädikaid ning parimaid retsepte jagatakse oma veebilehel, Facebookis ja Instagramis.

Katrin Sagur ütles, et selle kõige õigema lahenduseni on jõutud katse-eksituse meetodiga. "Olen uurinud erinevatest allikatest äädika hingeelu kohta, mida ta vajab, kuidas saavutada erinevaid maitsenüansse ning mida mitte teha ja mis võib äädika maitse ära rikkuda," selgitas ta, lisades, et vastavalt oma sisetundele on saadud maitse täpselt selline, nagu soovitud.

Tootevalikus on praegu kolm toodet: klassikaline õunasiidriäädikas, õunasiidriäädikas meega ja aroonia-õunasiidriäädikas. Kuna oluline on puhas tooraine, siis varutakse oma õunad vaid hästi valitud Saaremaa õunaaedadest ja mahemett pakkuvatelt mesinikelt.

Tootmine käib suvilas

Tootmisprotsess on korraldatud Lahekülas oma suvilas ja kõike tehakse kahekesi. Villitakse vastavalt tellimustele. Oma toodanguga poekettidesse sissesaamine ei olnud keeruline ja kokku turustatakse aastas paar tonni äädikat.

"Meie hinnangul on meil läinud hästi, sest toode ja selle väljanägemine on inimestele sobinud," rääkis Sagur, lisades, et selle nimel on muidugi ka palju vaeva nähtud, sest õigete maitsete leidmine ja toote kujundamine on olnud pikk protsess.

"Kui oleme kuulnud teisi tootjaid ütlemas, et messidel pole mõistlik käia, siis meie oleme vastupidisel arvamusel. Igal messil ja festivalil, kus oleme käinud, oleme saanud mitmeid uusi kontakte ja mõtteid ning ennast tuleb ikka näidata. Pildil olles leiab ka õiged inimesed, kes soovivad koostööd teha."

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Taavi Sepp lisas, et laatadel, turgudel, festivalidel ja messidel käies saadakse hea vahetu kontakt oma klientidega ning jagada ka soovitusi, kuidas toodet kasutada.

Senine tagasiside on olnud väga hea, paljud on öelnud, et on saanud abi erinevate terviseprobleemide korral. Nii on inimesed kaotanud kehakaalu, saanud seedimise korda, parandanud oma kolesterooli- ja veresuhkrutaset ning üldist enesetunnet ja leidnud lahenduse nahaprobleemidele.

Teevad laenudeta

"Laatadel on päris palju juurde tuldud ja küsitud, et mida sellega teha saab," rääkis Sepp, lisades, et kodulehel www.woselvinegar.com on olemas päris mitmed retseptid, mis on ise välja töötatud.

Kuigi senised arengud on ettevõttel olnud positiivsed, plaanitakse arengut siiski samm-sammult. Katrin Sagur ütles, et äädikatootjaid on igas riigis piisavalt palju ning eelistatakse ikka kohalikku tootjat, seetõttu teevad nemad oma toodangut praegu veel ainult Eesti turule.

Mõtleme tegevusplaani läbi, enne kui suurt ampsu hammustame.” - Katrin Sagur

"Me ei haara endale kohe ühisrahastusi ja laenusid peale," märkis ta. "Mõtleme tegevusplaani läbi, enne kui suurt ampsu hammustame. Hetkel panustame väga palju ise. Tulevikuplaanide osas on mõte arendada edasi äädikast valmistatud produkte ja hetkel on pooleli üks projekt TalTechiga. Uute toodete puhul näeme võimalikku ekspordipotentsiaali."

Wöseli õunasiidriäädikat sobib veega lahjendatult kasutada tervisejookides ja -kokteilides ning heade maitseomaduste tõttu on Wöseli õunasiidriäädikas asendamatu salatikastmetes, marinaadides ning veel paljudes erinevates retseptides.