KÕNE IFFILE: Ühise eesmärgi nimel

Mina Balti ketis ei käinud. Kui mõtlesin 30 aasta taha, siis nii palju mul õnnestus välja raalida, et olime Rock Hoteliga sel ajal hoopis Ameerikas, Lääneranniku Eesti päevadel. Olime Ühendriikides päris pikalt, poolteist kuud.

Seda, et Balti kett oli võimas, lausa uskumatu sündmus, sain aru ka seal osalemata. Infot selle kohta jõudis isegi sinna, kaugele maale. Uudiseid Balti ketist näitasid kõik Ameerika telekanalid.

Eks me teadsime, et selline ettevõtmine tuleb. Oli see ju aeg, kus iga päev midagi toimus – pärast 1988. aastat, kui meil oli isamaaline tuur, käis see laine üha edasi. Oli ju vabanemise soov nii suur ja seetõttu pinge kogu aeg õhus. Kogu aeg oli ärevus. Mis nüüd saab, mis nüüd tuleb. See pingeaeg sai läbi alles taasiseseisvumisega 1991. aastal. See oli protsesside loomulik jätk.

Muide, on väidetud, et Balti ketti olla ka kosmosest satelliitide pealt võimalik vaadata olnud. Palju neid tollal üleval oli, ma ei tea.

Kui oleks põhjust, suudaksid kolme Balti riigi rahvad siiski sama üksmeelselt oma eesmärgi nimel võidelda.”

Aeg ja ühiskond on 30 aastaga muutunud. Olen aga absoluutselt kindel, et kui oleks põhjust, suudaksid kolme Balti riigi rahvad siiski sama üksmeelselt oma eesmärgi nimel võidelda ja midagi sarnast korraldada nagu Balti kett.

Palun kõiki taevaseid ja maiseid vägesid ning saatust, et seda siiski ei oleks vaja. Sunnib ju sellisteks suurteks aktsioonideks, nagu Balti kett, vaid äärmine vajadus, äärmine hädaolukord. Kui tekib tõsine kriis, siis meie rahvad tõusevad, haaravad jälle üksteisel kätest või halvemal juhul haaravad relvad, et võidelda.

Annaks aga taevas, et me selliseid asju ei peaks enam kogema. Julgen öelda, et tolle ajaga võrreldes on meil kõik ikkagi hästi.