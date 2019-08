Kodune muuseuminurk: Ariste külas elav Arvi Kaal on aastate jooksul koduaita kogunud erinevat vanavara. Saksa aegse tormilaterna eeliseks peab ta tsingitud korpust. Nõuka aegsed raudkestaga on tema sõnul tänaseks kõik ära roostetanud.

Taasiseseisvumispäeva hommikul võtame suuna Ida-Saaremaale, et uurida, kas inimestel on alles vanu asju, millega kaasneb mõni huvitav lugu. Peatselt on selge, et uue katuse ja särava välisvoodriga majade juures pole mõtet peatuda, sest remondi käigus on kõik vana ära visatud.