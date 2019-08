Merekaabel vähendab õhuliinide mõju linnustikule

Praegu saavad Saare- ja Hiiumaa kogu elektrivarustuse Väikese väina tammil paiknevate õhuliinide kaudu. Paralleelse merekaabli valmides väheneb märgatavalt risk, et väinatammi õhuliinide rikke korral jäävad saared pikemaks ajaks elektrita. Ühtlasi võimaldab rajatav merekaabel vähendada õhuliini juhtmete arvu tammil ja korrastada alles jääva õhuliini, vähendades seeläbi selle mõju linnustikule.

Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on 6,7 km, sellest meres 4,7 km. Merekaablis on kolm faasi ühendatud ühte kaablisse. Kaabli läbimõõt on 190 mm, kaal 67 kg meetri kohta.