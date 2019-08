JUHTKIRI: Lombiloo lõpp?

Kui praegu võib suuremate vihmade ajal Veneetsiaga võrrelda Kuressaare kesklinna, siis veel hiljuti sobinuks see võrdlus väga hästi ka Pika tänava kohta, kus vihmaveel polnud kuhugi minna. Kas neil Pika tänava inimestel just sõna otsese mõttes vesi ahjus oli, aga maja konstruktsioonides küll. Paiskus ju sajuvesi mööduvate autode rataste alt poriste lainetena vastu tänava ääres seisvaid maju. Ja nii aastaid. Pole vaja olla teab mis ilmatark, mõistmaks, et niiskus ja hallitus oli "loiguäärsete" majade elanikele vägagi tuttav teema.