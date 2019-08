Põleng Ansekülas jättis ettevõtja koduta

“See oli meie kodu ja oleme nüüd lageda taeva all, kuigi ämma juures ühes toas on meil koht olemas,” ütles tulekahju ajal perega Ruhnus olnud Kristian von Wowern , kelle Oleg Sõnajalg oma kopteriga Ansekülla tagasi tõi.

Kristian von Wowerni sõnul püüab ta ahervaremetest päästa, mis veel päästa annab. “Ega siin palju pole,” tõdes ta. “Kolmveerand majast on ju põlenud, aga mõned perepildid ja lapse mänguasjad saab ehk kätte. Siin pole tegelikult järel enam midagi ning tuleb kõik maha võtta ja taastada. See võtab jälle kaks-kolm aastat. Just sai maja valmis ja viimane kruvi läks hiljuti seina. Aga hoiame pea ikkagi püsti.”